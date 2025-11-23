  1. Clients Privés
NHL Trou noir fatal pour les Devils et retour compliqué de Roman Josi

ATS

23.11.2025 - 07:09

New Jersey a subi samedi sa troisième défaite d'affilée en NHL, malgré un excellent Nico Hischier (2 buts et 1 assist). Les Devils se sont inclinés 6-3 sur la glace des Philadelphia Flyers. La soirée a aussi été marquée par le retour aux affaires de Roman Josi.

Keystone-SDA

23.11.2025, 07:09

23.11.2025, 07:46

Les Devils, qui ont ouvert la marque à la 8e minute sur une réussite de l'Appenzellois Timo Meier en supériorité numérique, ont pourtant commencé la soirée de manière idéale. Mais New Jersey s'est ensuite effondré, encaissant notamment trois buts en 26 secondes (!) à la 13e minute pour se retrouver subitement mené 4-1.

Les Devils n'ont réagi qu'après avoir concédé le 5-1 à la 32e. Crédité d'un assist sur le 1-0, leur capitaine valaisan Nico Hischier a signé un doublé (37e, 54e) pour ses 15e et 16e points de la saison. Mais Philadelphie a ôté tout espoir de retour à la franchise de Newark en marquant le 6-3 à la 56e.

La soirée fut en revanche belle pour Pius Suter et Janis Moser. Le centre zurichois de St. Louis a inscrit son 6e but de la saison dans un match gagné 2-1 par les Blues sur la glace des New York Islanders. Le défenseur biennois de Tampa Bay a quant à lui réussi son 6e assist dans cet exercice 2025/26 au cours d'une partie remportée 5-3 par le Lightning à Washington.

Retour difficile pour Josi

Absent lors des 12 derniers matches en raison d'une blessure au haut du corps, le capitaine des Predators Roman Josi a connu la défaite pour son retour aux affaires. Nashville a subi les foudres de l'Avalanche du Colorado (3-0), qui a cueilli sa huitième victoire consécutive. Aligné pour la première fois depuis le 23 octobre, Josi a terminé avec un bilan de -2. Le Bernois a eu droit à 19'40 de jeu.

