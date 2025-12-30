  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey sur glace Une 6e défaite d'affilée pour Winnipeg

ATS

30.12.2025 - 08:01

Nino Niederreiter (62) et les Jets ont subi une 6e défaite de suite lundi
Nino Niederreiter (62) et les Jets ont subi une 6e défaite de suite lundi
ATS

Rien ne va plus pour les Jets de Nino Niederreiter. Winnipeg a subi sa sixième défaite consécutive lundi en NHL, s'inclinant 3-1 face aux Edmonton Oilers.

Keystone-SDA

30.12.2025, 08:01

Les Jets ont pourtant dominé les débats, cadrant 42 tirs contre 21 pour les Oilers. Mais ils se sont heurtés à un Calvin Pickard impeccable devant le filet d'Edmonton, et ont manqué d'efficacité notamment en supériorité numérique (0/3 dans cet exercice).

Nino Niederreiter est une nouvelle fois resté «muet», ne cadrant pas le moindre tir. Sa disette personnelle a de quoi inquiéter: l'attaquant grison n'a pas inscrit le moindre point dans ses 13 dernières sorties.

Roman Josi a en revanche trouvé le chemin des filets lundi soir, ce qui lui a valu la troisième étoile. Le défenseur bernois des Predators a signé sa 4e réussite de la saison dans un match gagné 4-3 par Nashville sur la glace du Mammoth de l'Utah. Les Predators ont ainsi gagné quatre de leurs cinq derniers matches.

Les Kings de Kevin Fiala (1 assist lundi) et les Blues, privés de Pius Suter (blessé à une cheville), ont par ailleurs subi les foudres des deux équipes en forme du moment. Los Angeles s'est incliné 5-2 face à l'Avalanche, qui a signé lundi un 8e succès d'affilée, alors que St. Louis a été battu 4-2 par les Sabres, qui en sont quant à eux à 9 victoires d'affilée.

Les plus lus

Une Argovienne envoie de l’argent à sa mère en Thaïlande et réclame une déduction fiscale
Un Suisse sur trois va se serrer la ceinture en 2026
Les principales personnalités suisses décédées en 2025