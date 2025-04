Les Zurich Lions ont conservé leur titre de champion pour aller chercher un 11e trophée national. Il rejoint ceux de 1936, 1949, 1961, 2000, 2001, 2008, 2012, 2014, 2018 et 2024.

Jesper Fröden : l’homme fort des ZSC Lions cette saison. ats

Keystone-SDA ATS

Quelle année 2025 pour les Zurich Lions avec la Champions League en février et ce 11e titre de champion de Suisse! Et dire que le 30 décembre, le coach Marc Crawford a choisi de faire un pas de retrait pour soigner sa santé mentale. Il a donc fallu réagir et Sven Leuenberger n'est pas allé chercher très loin, puisqu'il a confié l'équipe à Marco Bayer, alors en charge des GCK Lions, le club-ferme du «Z» en Swiss League.

A 52 ans, Bayer a rarement été dans la lumière. Assistant coach en National League (Langnau, Rapperswil, Berne) et de Patrick Fischer en équipe de Suisse lors des Mondiaux en 2021 et 2022. Il a également dirigé la Suisse M20 pendant trois saisons avant d'accepter le poste de coach des GCK Lions en 2023. Ses années avec l'équipe de Suisse lui ont permis de côtoyer les stars zurichoises et d'avoir ainsi une vraie légitimité.

Après leur sacre l'an dernier, on se demandait si les Lions de la Swiss Life Arena auraient encore faim. Ils ont apporté la plus magnifique des réponses en allant cueillir ces deux titres.

On se souvient que le triomphe européen de Genève-Servette l'an dernier avait prétérité les chances des Grenat en championnat. Rien de tout cela sur les bords de la Limmat. Le «Zett» a joué et gagné sur les deux tableaux. Et ce sans changer le contingent, ce qui est très fort. Certains argueront qu'avec un tel effectif, les Lions n'avaient pas franchement de raisons d'effectuer des changements. Vrai. Zurich a pu conserver tous ses cadres et en plus être relativement épargné par les blessures puisque seuls Denis Hollenstein et Dario Truttmann manquent à l'appel.

La recette imaginée par Sven Leuenberger avec les deux meilleurs attaquants suisses Denis Malgin et Sven Andrighetto, le meilleur défenseur suisse Dean Kukan, un excellent gardien en la personne de Simon Hrubec, des jeunes en devenir (Rohrer et Baechler notamment) et des étrangers efficaces (Lehtonen, Balcers, Grant, Fröden et Lammikko) a encore fonctionné. Zurich va-t-il lancer une dynastie en s'arrogeant les titres à la manière de Kloten dans les années 90? Les Lions ont en tout cas toutes les pièces du puzzle.