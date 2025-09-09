Sierre et La Chaux-de-Fonds ont commencé leur saison de Swiss League par une victoire. Les Valaisans ont été s'imposer 5-4 à Bâle, alors que les Abeilles ont dominé Winterthour 5-3.

Chris McSorley et ses joueurs se sont imposés à Bâle. IMAGO/Stefan Ritzinger

Keystone-SDA ATS

Chris McSorley a donc pris le meilleur sur Eric Himelfarb. L'ancien boss de Genève a surtout pu compter sur Maxime Montandon, auteur de deux buts en power-play, dont le 5-4 décisif à la 52e.

Aux Mélèzes, ce sont aussi les joueurs importants qui se sont mis en évidence. Arrivé d'Ajoie, Thibault Frossard s'est signalé avec un but (le 4-3) et deux assists.

Viège a battu Thurgovie 2-1, les GCK Lions ont écarté Coire 4-1 et Olten s'est amusé contre Bellinzone 6-0.