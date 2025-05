Piégée en prolongation par les tenants du titre tchèques (5-4), la Suisse a malgré tout livré une bonne prestation pour son entrée dans le Mondial 2025. A confirmer samedi soir devant les Danois.

Patrick Fischer a vu de bonnes choses vendredi, mais de moins bonnes aussi ATS

Keystone-SDA ATS

«Je crois qu'il y a eu du bon et un peu de moins bon. Je pense qu'on doit trouver de la constance mais qu'on a fait des bonnes choses»: Damien Riat n'a pas eu besoin de trop s'aventurer pour expliquer la performance helvétique du jour.

Son coach Patrick Fischer s'est d'ailleurs fait la même réflexion. «On a très bien commencé et on a très bien terminé. La deuxième période fut plus compliquée, et on a redonné le momentum aux Tchèques. Mais à 5 contre 5 on tenait bien.»

Hormis ce trou d'air, il est vrai que les Suisses ont offert une belle résistance à Pastrnak & Cie. Patrick Fischer relevait quand même un point important, celui de l'apprentissage. «On doit grandir et être prêt contre les Danois. Lors du premier match, on doit faire des essais», a précisé le sélectionneur.

«Normalement, Nico (Hischier) joue en box-play. Mais il vient d'arriver et il faut intégrer les joueurs au fur et à mesure. Ceci dit, on doit clairement concéder moins de pénalités et proposer un meilleur jeu en infériorité numérique», a encore expliqué Patrick Fischer.

Belle sortie de Schmid

Car la Suisse a payé au prix fort ses quelques erreurs, en offrant des chances à des Tchèques qui se sont parfaitement engouffrés. «La moindre pénalité peut changer tout un match», relève Damien Riat. L'attaquant du LHC, buteur sur le 2-0, a travaillé avec Malgin et Andrighetto. «Je joue mon jeu, je me donne à fond, je crée de la place, j'essaie de prendre le rôle qui manque un peu sur cette ligne, poursuit-il. Mon jeu est assez large, je pense pouvoir amener quelque chose sur n'importe quelle ligne.»

Parmi les bonnes choses à retenir de ce premier match, on peut relever la belle sortie de Sandro Schmid. Ailier de la quatrième ligne, le Fribourgeois a terminé le match au côté de Nico Hischier et Timo Meier à la place de Tyler Moy. Car plutôt que de regarder son équipe sans rien faire, Fischer a eu le mérite de tenter quelque chose pour attaquer le troisième tiers. Et ce fut un choix payant, puisque Schmid a égalisé (3-3).

Le coach n'était en revanche pas franchement en accord avec la décision des arbitres sur la pénalité de Malgin pour avoir retardé le jeu, pénalité qui a coûté le 4-4 à la 56e. Mais il n'a pas voulu polémiquer davantage, bien conscient qu'il a meilleur temps de ne pas perdre d'influx avant d'affronter le Danemark samedi soir.