Bienne est toujours en quête d'un premier point cette saison. Les Seelandais se sont inclinés 4-1 à domicile vendredi face à Davos pour subir leur deuxième défaite en deux matches de National League.

Sandro Aeschlimann n'a encaissé qu'un but face à Bienne, effectuant 31 arrêts au total. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Battu sur le fil mardi par des Zurich Lions qui avaient marqué le 4-3 à 1'' de la sirène finale, le HC Bienne a cette fois-ci cédé plus rapidement. Davos a forcé la décision dans le deuxième tiers, après que Lias Andersson avait permis aux Biennois d'égaliser à 1-1 à la 19e au terme d'un superbe solo.

Le HC Davos, qui avait dominé le LHC 4-1 en ouverture de saison, a pris une deuxième fois l'avantage en concrétisant son premier jeu de puissance de la soirée sur un tir du poignet de Filip Zadina (24e). Les hommes de Josh Holden ont fait le break sur une nouvelle situation spéciale, à 4 contre 5 cette fois-ci, à la 36e.

Les Davosiens ont alors profité d'une bévue du défenseur Linus Hulström, peu à son affaire jeudi. Le Suédois a perdu le puck derrière la cage d'Harri Säteri, ce dont a profité Zadina pour servir Rasmus Asplund qui a inscrit le 3-1 à deux secondes de la fin de la supériorité numérique seelandaise.

Simon Knak a scellé le score dans une cage vide, à 1'27 de la fin. Portier du HCD, Sandro Aeschlimann a été crédité au final de 31 arrêts, dont 14 dans un troisième tiers dominé par Bienne. Les Seelandais auront payé cher leur manque d'efficacité, avec notamment un 0/4 en «powerplay».