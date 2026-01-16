En perdant lourdement à Coire, La Chaux-de-Fonds a manqué l'occasion de prendre la deuxième place du classement de Swiss League. Le dauphin Thurgovie a également été battu.

La Chaux-de-Fonds manque la 2e place en s’inclinant à Coire (image d’archives). ats

Keystone-SDA ATS

La Chaux-de-Fonds est passé à côté d'une belle occasion. Les Neuchâtelois auraient pu profiter de la défaite de Thurgovie pour prendre la place de dauphin. Il n'en a rien été, puisque le HCC a été sèchement battu 7-1 à Coire, notamment en raison d'un début de match totalement manqué. Les hommes de Louis Matte étaient menés 3-0 après six minutes de jeu, avant d'encaisser encore trois buts en fin de rencontre.

Thurgovie a pour sa part été surpris par Olten (3-0). Le HC Sierre garde donc huit longueurs d'avance en tête, en ayant joué deux matches de plus.