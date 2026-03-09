  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Une dernière journée sans grand enjeu, derby en vue en play-off ?

ATS

9.3.2026 - 04:01

La saison régulière de National League s'achève lundi soir avec sept matches. Tous les qualifiés pour le play-in et les play-off sont connus, mais le classement n'est pas encore totalement figé.

Genève-Servette pourraient retrouver leurs rivaux du Lausanne HC en quart de finale des play-off.
Genève-Servette pourraient retrouver leurs rivaux du Lausanne HC en quart de finale des play-off.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.03.2026, 04:01

09.03.2026, 07:32

Le leader Davos, qui reçoit Bienne, et son dauphin Fribourg, en déplacement à Berne, sont déjà assurés de terminer 1er et 2e.

Sur une bonne série, Genève-Servette (3e, 88 pts) accueille Kloten pour tenter de conserver son 3e rang. Les Aigles pourraient bien retrouver Lausanne (6e, 84 pts, contre Ajoie lundi) pour un quart de finale 100% lémanique, à moins que les Lions vaudois ne parviennent à dépasser Lugano (5e, 86 pts, contre Zoug lundi).

Zurich (4e, 88 pts) se déplace à Langnau et est aussi en mesure de changer l'ordre des quarts de finale.

National League. Bienne se met à rêver, Lausanne va chercher sa qualif à Fribourg

National LeagueBienne se met à rêver, Lausanne va chercher sa qualif à Fribourg

En ce qui concerne le play-in, les affiches sont connues. Rapperswil (7e) affrontera Zoug (8e) et le vainqueur de ce duel aller-retour défiera Fribourg en quart. Le perdant aura une deuxième chance de se qualifier pour les séries face au vainqueur du double duel entre Berne (9e) et Bienne (10e).

Les Seelandais tenteront de se mettre en confiance lundi soir à Davos avant le début du play-in mercredi. Le coup d'envoi des play-off sera donné le vendredi 20 mars.

Les plus lus

Cinq personnes supplémentaires inculpées dont Nicolas Féraud
Salves de missiles de l'Iran après l'élection du nouveau guide
Les enjeux n'ont jamais été aussi écrasants pour Nicolas Sarkozy !
Valais : un procès pour une vaste escroquerie pourrait à nouveau tourner court
Montant conséquent : le salaire du patron d'UBS dévoilé