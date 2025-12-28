L'équipe de Suisse a concédé une deuxième défaite en deux matches au Championnat du monde M20 de St. Paul, aux Etats-Unis. Les joueurs de Jan Cadieux se sont inclinés 4-2 devant la Suède.

Keystone-SDA ATS

Les jeunes Helvètes ont pris l'avantage en deuxième période via Lars Steiner (39e), alors que Beni Waidacher (15e) avait répondu à l'ouverture du score suédoise tombée très tôt. Mais le Tre Kronor a fait la différence après le deuxième thé, marquant trois buts pour renverser la table.

Battue d'un but par les Etats-Unis samedi, la Suisse reste bloqué à zéro point dans ce Mondial. Elle aura une occasion de réagir mardi face à l'Allemagne (20h00, heure suisse) et mercredi contre la Slovaquie (19h00). Pour rappel, les quatre premiers des deux groupes se qualifient pour les quarts de finale.