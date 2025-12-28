  1. Clients Privés
Mondial M20 Une deuxième défaite pour la Suisse

ATS

28.12.2025 - 22:46

L'équipe de Suisse a concédé une deuxième défaite en deux matches au Championnat du monde M20 de St. Paul, aux Etats-Unis. Les joueurs de Jan Cadieux se sont inclinés 4-2 devant la Suède.

L'équipe de Suisse a concédé une deuxième défaite en deux matches au Championnat du monde M20.
L'équipe de Suisse a concédé une deuxième défaite en deux matches au Championnat du monde M20.
ats

Keystone-SDA

28.12.2025, 22:46

Les jeunes Helvètes ont pris l'avantage en deuxième période via Lars Steiner (39e), alors que Beni Waidacher (15e) avait répondu à l'ouverture du score suédoise tombée très tôt. Mais le Tre Kronor a fait la différence après le deuxième thé, marquant trois buts pour renverser la table.

Battue d'un but par les Etats-Unis samedi, la Suisse reste bloqué à zéro point dans ce Mondial. Elle aura une occasion de réagir mardi face à l'Allemagne (20h00, heure suisse) et mercredi contre la Slovaquie (19h00). Pour rappel, les quatre premiers des deux groupes se qualifient pour les quarts de finale.

Mondial M20. La Suisse s'incline avec les honneurs face aux USA

Mondial M20La Suisse s'incline avec les honneurs face aux USA

