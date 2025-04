Nico Hischier au sol: un premier match bien "compliqué" pour New Jersey et son capitaine. ATS

New Jersey est resté très loin du compte pour son entrée en lice dans les play-off. A Raleigh, les Devils se sont inclinés 4-1 devant Carolina.

Keystone-SDA ATS

Face à un adversaire qui a perdu sept de ses huit derniers matches de la saison régulière, New Jersey a été très largement dominé comme l’indique le décompte des tirs au but (45-24). Jalen Chatfield a ouvert le score après 144 secondes de jeu avant que Logan Stankoven ne signe un doublé dans le deuxième tiers. Le but de l’honneur signé Nico Hischier à la 39e dans une séquence à 4 contre 4 n’aurait pas revêtu un caractère aussi anecdotique si Timo Meier n’avait pas galvaudé une occasion en or qui aurait pu permettre aux Devils de revenir à 3-2 à la 31e.

L’impasse sur la fin de saison a, ainsi, permis aux Hurricanes d’aborder ces séries finales avec une fraîcheur retrouvée. «Ils n’ont rien fait de spécial. Ils ont joué un hockey simple, un hockey dur aussi, souligne Nico Hischier. A nous de nous adapter.» Les Devils se doivent donc de réagir mardi pour l’Acte II, toujours à Raleigh. Les sorties sur blessure du défenseur Brendon Dillon et le centre Cody Glass lors de ce premier match pourraient bien compliquer encore leur tâche.