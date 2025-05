La Suisse joue ce soir (20h20) contre les Etats-Unis la quatrième finale de son histoire au Championnat du monde après 2013, 2018 et 2024. A Stockholm, les Suisses veulent enfin aller chercher l'or.

La Suisse joue ce soir (20h20) contre les Etats-Unis la quatrième finale de son histoire au Championnat du monde. ats

Keystone-SDA ATS

Après trois finales perdues (2x contre la Suède et une fois contre les Tchèques), la sélection nationale ne veut pas laisser passer sa chance. Imperméable, la Suisse a aligné les succès convaincants, mais elle affronte cette fois un adversaire qui a enchaîné les victoires face à la Tchéquie, la Finlande et la Suède.

Les Helvètes avaient dominé les Américains 3-0 lors de la phase de poules. Mais cette fois, les joueurs de Ryan Warsofsky sont prévenus et ils ne vont pas se laisser à nouveau tourner autour. Depuis cette partie il y a près de deux semaines, les contingents ont évolué. La Suisse a perdu Nico Hischier et gagné Nino Niederreiter. Côté étasunien, le défenseur Zach Werenski fait office de plaque tournante et il n'avait pas joué le premier match.

Le danger peut venir de partout, mais Clayton Keller, Conor Garland et Shane Pinto comptent tous 10 points. Juste derrière eux on retrouve Cutter Gauthier et Tage Thompson et juste devant les deux meilleurs pointeurs de cette formation: Logan Cooley d'Utah et Frank Nazar (Chicago). Aux buts, Jereny Swayman (Boston) a pris le meilleur sur l'Américano-Suisse Joey Daccord.

Cadieux : «Un nouveau match»

Jusqu'à présent, la Suisse a fait tout juste et n'a encaissé que deux buts lors de ses sept (!) derniers matches. Mais ses statistiques ne veulent plus dire grand-chose avant une finale. D'ailleurs, le discours de Jan Cadieux, assistant de Patrick Fischer, est basé sur le plaisir: «Il faut profiter, c'est la chose la plus importante. On doit tout donner pour aller au bout de ce que l'on a commencé. Il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les émotions retomber et demain (réd: aujourd'hui) on préparera le match contre les Etats-Unis. C'est une finale, le match précédent ne veut plus rien dire, ce sera une nouvelle partie.»

La sélection de Patrick Fischer a présenté un visage séduisant et un calme olympien. Mais lors d'une finale avec l'or au bout, l'enjeu peut parfois prendre le pas sur le reste. «On a vu comment on l'a fait lors des deux derniers matches où l'on a pu, si j'ose dire, mettre l'enjeu de côté, explique Jan Cadieux. Cette finale équivaut à un match no 7 en play-off. Il faut enlever la pression du résultat. La seule pression que l'on a, c'est celle que l'on se met nous-mêmes, celle de sa propre performance. Chaque élément de l'équipe doit amener son meilleur et si on le fait, on se donne une très bonne chance de gagner.»

Source de motivation supplémentaire, ce match sera le dernier de la fantastique carrière d'Andres Ambühl qui va donc raccrocher ses patins à 41 ans par une finale mondiale au Globe de Stockholm pour ce qui sera son 151e match au Championnat du monde. «Cela va jouer en faveur de l'équipe, conclut Cadieux. On le voit depuis deux semaines, ça va apporter de l'énergie et je suis sûr que les 21 joueurs qui seront sur la feuille de match à ses côtés auront à coeur de lui faire un beau cadeau d'adieu.»

Archive sur le Mondial de hockey