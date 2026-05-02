Une foule immense pour fêter le titre de Fribourg-Gottéron

La foule des grands jours assiste ce samedi à Fribourg à la grande parade des hockeyeurs de Gottéron célébrant leur premier titre de champions suisses. Juchés sur un camion semi-remorque, les joueurs sont acclamés par des dizaines de milliers de personnes.

Les joueurs de Gottéron ont défilé samedi dans les rues de Fribourg en présentant la coupe de champions suisses de hockey sur glace. ats

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Les organisateurs ont dit attendre quelque 50'000 spectateurs tout au long d'un parcours de 2,5 kilomètres reliant le site Miséricorde de l'Université à la BCF Arena, la patinoire de Fribourg-Gottéron. Entre les deux lieux, le semi-remorque débâché sur les côtés est passé par la place Georges-Python et vers la cathédrale St-Nicolas.

«Ici, c'est Fribourg»

L'équipe victorieuse a rencontré la population fribourgeoise, en brandissant la coupe. Femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, beaucoup portaient des maillots de Gottéron. Les téléphones portables ont servi à immortaliser un moment historique pour un club qui évolue dans l'élite du hockey sur glace suisse depuis 1980.

Le camion, entouré d'un service de sécurité et klaxonnant de temps à autre, a traversé les abords de la place Georges-Python garni d'une foule compacte, avant de descendre la route des Alpes. Au fur et à mesure, une partie des spectateurs l'ont suivi avec l'idée de rejoindre la destination finale, du côté de St-Léonard. Les festivités doivent s'achever devant la BCF Arena par une cérémonie.

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