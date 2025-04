Chris McSorley de retour derrière un banc: on ne va pas s'ennuyer la saison prochaine en Swiss League. ATS

Une nouvelle casquette pour Chris McSorley à Sierre! Responsable du pôle sportif du club, l’Ontarien sera le coach de l’équipe lors de la prochaine saison.

Keystone-SDA ATS

Ce double rôle vise à renforcer la stabilité et la cohérence du projet à long terme du HC Sierre, explique le club dans un communiqué. Ancien mentor de Genève-Servette et de Lugano, Chrjs McSorley se déclare «enthousiaste à l’idée de contribuer pleinement au développement du club». «J’ai pu mesurer la passion qui anime cette région et ses supporters, poursuit-il. Avec l’équipe, le staff et des projets structurants comme la Valais Arena et le HC Valais-Wallis Academy, nous avons une base solide pour viser, à terme, une montée en National League.»

Cette saison, le HC Sierre a été éliminé par le HC Viège en quart de finale des play-off. L’équipe avait connu une révolution de palais en cours de saison avec le remplacement en décembre de Mario Pouliot par Dany Gélinas.