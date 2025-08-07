  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Champions Hockey League Une nouvelle règle révolutionne les prolongations à 3 contre 3

ATS

7.8.2025 - 14:29

Une nouvelle règle sera appliquée cette saison en Champions Hockey League. Baptisée «No Return», elle sera en vigueur lors des prolongations à trois contre trois.

Une nouvelle règle sera appliquée cette saison en Champions Hockey League.
Une nouvelle règle sera appliquée cette saison en Champions Hockey League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.08.2025, 14:29

En l'occurrence, cette disposition interdira aux équipes entrées avec le puck dans la zone défensive de l'adversaire de retourner en zone neutre. En cas de non-respect, le jeu sera arrêté et un engagement sera donné dans la zone défensive de l'équipe fautive.

L'objectif de cette mesure est d'augmenter la vitesse, le suspense et les chances de but durant les prolongations. Il s'agit aussi de contrer la tendance de toujours vouloir reconstruire les actions quand il y a peu de pression adverse.

Les plus lus

Le vrai contenu de la note de Parmelin sur les douanes
Une grosse intervention policière a eu lieu devant l'UBS
Le patron des arbitres l’affirme : «Cela n'aurait pas dû se produire»
La Suisse veut encore discuter et ne risposte pas «pour l'instant»
Trump appelle à la démission du patron du fabricant de microprocesseurs Intel