Une nouvelle règle sera appliquée cette saison en Champions Hockey League. Baptisée «No Return», elle sera en vigueur lors des prolongations à trois contre trois.

Keystone-SDA ATS

En l'occurrence, cette disposition interdira aux équipes entrées avec le puck dans la zone défensive de l'adversaire de retourner en zone neutre. En cas de non-respect, le jeu sera arrêté et un engagement sera donné dans la zone défensive de l'équipe fautive.

L'objectif de cette mesure est d'augmenter la vitesse, le suspense et les chances de but durant les prolongations. Il s'agit aussi de contrer la tendance de toujours vouloir reconstruire les actions quand il y a peu de pression adverse.