Eliminé avec les Winnipeg Jets par Dallas en demi-finale de la Conférence Ouest de NHL, le Grison sera aligné au plus tard en quart de finale du championnat du monde jeudi.

Nino Niederreiter (à gauche), ici avec Fiala à Prague l'an dernier, vient renforcer la Suisse à Herning. ats

Keystone-SDA ATS

Cette saison, Niederreiter a inscrit 37 points (17 buts) en 82 matches de saison régulière avec Winnipeg, qui affichait le meilleur bilan de la Ligue au terme du championnat régulier. Il a ajouté 6 points (4 goals) en 13 parties de play-off.

Triple médaillé d'argent au Championnat du monde (2013, 2018 et 2024), le puissant ailier né à Coire espère bien ajouter le plus beau des métaux à Stockholm dimanche soir. Mais avant de rêver à l'or, le Grison et ses coéquipiers vont devoir franchir les quarts de finale jeudi.

Les détails avec son club de NHL et les problèmes liés aux assurances ont donc rapidement été réglés. La fédération ne précise toutefois pas quand En Nino va arriver, simplement qu'il ne sera pas sur la glace lundi à l'occasion de l'entraînement. On ne sait donc pas s'il jouera le dernier match de poule mardi à 12h20 contre le Kazakhstan.

Cette arrivée d'un nouveau joueur de NHL permet quoi qu'il en soit de mettre un peu de baume au coeur après la blessure de Nico Hischier contre l'Allemagne. La Suisse pourra donc à nouveau aligner cinq éléments évoluant dans la prestigieuse ligue nord-américaine pour jouer les médailles.

Aeschlimann no 3

A noter par ailleurs que le portier de Davos Sandro Aeschlimann intègre officiellement l'effectif helvétique en tant que troisième gardien, derrière Leonardo Genoni et Stéphane Charlin. Eliminé au 2e tour des play-off de NHL avec Vegas, Akira Schmid ne rejoindre en effet pas l'équipe de Suisse.