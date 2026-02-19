  1. Clients Privés
Swiss League Une quatrième défaite de suite pour La Chaux-de-Fonds

ATS

19.2.2026 - 22:31

Le HC La Chaux-de-Fonds ne va pas aborder les play-off de Swiss League de la meilleure des façons. Les Abeilles ont concédé jeudi une quatrième défaite de rang en s'inclinant aux tirs au but devant Viège (3-2).

Une 4e défaite consécutive pour Oliver Achermann et le HCC.
Une 4e défaite consécutive pour Oliver Achermann et le HCC.
IMAGO/Sergio Brunetti

Keystone-SDA

19.02.2026, 22:31

Les Haut-Valaisans ont marqué trois fois durant cette séance décisive alors qu'un seul Chaux-de-Fonnier a réussi à battre Juho Markkanen. Cette victoire permet à Viège de remonter au 3e rang, un point devant Bâle et deux devant le HCC, alors qu'il ne reste qu'une seule journée de saison régulière au programme samedi (18h00).

Facile vainqueur de Winterthour (5-0), le leader Sierre est déjà assuré de terminer en tête du classement et d'affronter les GCK Lions (8e) en quarts de finale. Deuxième avec deux points d'avance sur Viège, Thurgovie devrait sans doute retrouver Olten (7e). Les autres affiches sont encore indécises.

