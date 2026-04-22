L'équipe de Suisse féminine s'apprête à conclure les six années de l'ère Colin Muller avec deux matches amicaux contre l'Allemagne, jeudi à Kaufbeuren et samedi à Augsbourg. Un épilogue discret pour le sélectionneur canadien, deux mois après la médaille de bronze remportée aux JO de Milan/Cortina.

L'équipe de Suisse féminine s'apprête à conclure les six années de l'ère Colin Muller. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La «der» du coach de Toronto, loin des feux de la rampe, contraste avec le licenciement fracassant de Patrick Fischer, le sélectionneur de l'équipe masculine contraint au départ juste avant le Mondial à domicile en raison des révélations sur son faux certificat Covid.

Colin Muller avait annoncé son intention de quitter son poste au lendemain de la conquête du bronze olympique. Il avait ainsi conclu de manière abrupte les pourparlers entamés par Swiss Ice Hockey pour une éventuelle prolongation de contrat. La Fédération n'avait pas souhaité initier cette discussion avant le tournoi olympique, ce qui a pu être interprété comme une marque de défiance Colin Muller.

Ce dernier s'en va avec le sentiment du devoir accompli, sans tambour ni trompettes, un style en phase avec son caractère posé.

Pour les deux matches contre les Allemandes, le coach pose les jalons du futur en mettant sur pied une toute nouvelle équipe, très jeune et prometteuse. Parmi les joueuses retenues, la Genevoise Laure Mériguet, 18 ans, est la seule à avoir participé aux JO.

La succession de Muller n'a pas encore été réglée. La Fédération se laisse encore un peu de temps avant la prochaine grande échéance, le Mondial au Danemark en novembre.