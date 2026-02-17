Le HC Sierre tient sa revanche! Battu à la Chaux-de-Fonds au début du mois en finale de la Coupe de Suisse, le vainqueur de la saison régulière a, cette fois, imposé sa loi en terre neuchâteloise.

Le HC Sierre tient sa revanche contre La Chaux-de-Fonds. Keystone

Keystone-SDA ATS

La formation de Chris McSorley s’est imposée 7-3 grâce à sept buteurs différents. Malgré l’ouverture du score de Toms Andersons à la 10e, La Chaux-de-Fonds a concédé une troisième défaite de rang pour glisser à la cinquième place du classement après les succès de Thurgovie à Arosa (2-1), de Bâle à Dübendorf face à GCK (4-1) et de Viège devant Coire (3-2).