Swiss League Une soirée cauchemar pour les Neuchâtelois à Viège

ATS

16.12.2025 - 22:41

La Chaux-de-Fonds a passé une mauvaise soirée à Viège pour la soirée de Swiss League. Les Neuchâtelois se sont inclinés 7-0!

La Chaux-de-Fonds s’est incliné 7-0 face à Viège (image d’archives).
ats

Keystone-SDA

Certainement un soir sans pour la bande de Louis Matte qui comptait cinq victoires à ses six derniers matches. Mais là, rien n'est allé. Les Abeilles étaient menées 3-0 après le premier tiers, puis 6-0 après quarante minutes. Le gardien Östlund a cédé sa place à Simmchen après 30'15, mais le mal était déjà fait. A noter le triplé d'Alessandro Lurati.

Le HCC reste solidement accroché à sa troisième place avec cin1 points de retard sur Thurgovie et dix d'avance sur Olten.

Dans les deux autres matches, les Gck Lions ont dominé Arosa 6-2 et Bâle a battu Bellinzone 4-2.

