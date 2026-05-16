On ne plaisante pas avec les obligations envers les médias en NHL. Les Vegas Golden Knights ont été sévèrement sanctionnés parce que leur entraîneur a refusé de s'adresser aux journalistes et que leur vestiaire est resté fermé aux représentants des médias. Ils perdent notamment leur choix de 2e tour dans la prochaine draft.

John Tortorella puni après son boycott médiatique. AP

Keystone-SDA ATS

Comme l'a annoncé la NHL, John Tortorella, l'entraîneur en chef de la franchise du gardien bernois Akira Schmid, s'est vu infliger une amende de 100 000 dollars. Il avait refusé de s'exprimer après la victoire 5-1 contre les Anaheim Ducks et la qualification pour la finale de la Conférence Ouest jeudi soir.

Les Golden Knights peuvent encore faire appel de ces deux sanctions, a ajouté la NHL, qui les a justifiées par des violations flagrantes des directives relatives aux médias. En Amérique du Nord, les vestiaires sont normalement accessibles pour les interviews. La Ligue a déclaré que l'équipe de Las Vegas avait déjà reçu un avertissement et avait été invitée à respecter les directives.