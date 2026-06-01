Urs Kessler démissionne avec effet immédiat de son poste de président du Conseil d'administration de Swiss Ice Hockey. Comme l'a annoncé la fédération au lendemain de la fin du Mondial à domicile, il souhaite permettre à celle-ci de prendre «un nouveau départ».

Urs Kessler quitte déjà la fédération suisse de hockey. KEYSTONE

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Kessler n'avait pris ses fonctions de président qu'en août dernier. Selon le communiqué, il a décidé de démissionner car «les discussions et les débats m’ont confirmé que je n’étais pas la bonne personne pour mener à bien ce processus» dont la fédération «a un besoin urgent», souligne-t-il, cité dans le communiqué.