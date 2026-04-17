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Affaire Fischer Urs Kessler regrette cette fin, une enquête lancée

ATS

17.4.2026 - 11:09

Deux jours après le licenciement du sélectionneur Patrick Fischer, la Fédération suisse s'est exprimée sur cette semaine mouvementée. Le président Urs Kessler dit regretter cette fin.

Urs Kessler a pris la parole vendredi matin, sans donner beaucoup d'informations.
Urs Kessler a pris la parole vendredi matin, sans donner beaucoup d'informations.
ATS

Keystone-SDA

17.04.2026, 11:09

17.04.2026, 11:23

À la tête de Swiss Ice Hockey (SIHF) depuis cet automne, Urs Kessler est pour l'instant le seul à prendre la parole. Les joueurs et le staff de la sélection, qui affrontent à nouveau la Slovaquie vendredi à Topolcany (16h30), au lendemain d'une première défaite (3-1), ne sont toujours pas autorisés à s'exprimer.

Vendredi matin, le président de la Fédération a dû répondre à de nombreuses questions lors d'une conférence de presse virtuelle. S'il a dit regretter la fin de l'histoire de Patrick Fischer à la tête de la sélection, Urs Kessler a principalement renvoyé vers une enquête administrative qui a été confiée jeudi à un organisme externe.

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Dysfonctionnements

Celle-ci devra faire la lumière sur les dysfonctionnements survenus au sein de Swiss Ice Hockey depuis l'incident de la mi-mars. Pour rappel, Patrick Fischer a spontanément révélé lors d'un déjeuner organisé dans le cadre d'un tournage avec la SRF – en présence du responsable de la communication de la SIHF – qu'il avait été condamné pour avoir acquis un faux certificat Covid. Selon ses propres déclarations, Urs Kessler n'en a été informé que lundi.

À moins d'un mois du match d'ouverture du championnat du monde de Zurich et Fribourg face aux États-Unis (15 mai), le président espère un retour rapide au calme. Cela restera dans un premier temps un voeu pieux: puisque les joueurs ne sont pas autorisés à s'exprimer cette semaine, ils seront d'autant plus sous les projecteurs la semaine prochaine à l'occasion des matches de préparation contre la Hongrie à Bienne (23 et 24 avril).

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