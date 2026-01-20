Sierre a conforté sa 1re place mardi en Swiss League. La troupe de Chris McSorley a cueilli une cinquième victoire d'affilée en championnat en allant s'imposer 4-2 à Viège. Elle compte 11 longueurs d'avance sur son nouveau dauphin La Chaux-de-Fonds.

Le HC Sierre s’est imposé 4-2 sur la glace de Viège mardi soir (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Mené 2-1 à la 44e après une réussite de Tim Muggli, le HC Sierre a renversé son rival cantonal en à peine plus d'une minute. Marco Maurer a inscrit le 2-2 après 54'38, Léonardo Fuhrer signant le 3-2 63 secondes plus tard grâce à sa 28e réussite de la saison. Tyler Higgins a scellé le score dans une cage vide.

Le HCC a pour sa part idéalement lancé l'après-Louis Matte en allant s'imposer 6-0 à Bellinzona au lendemain du limogeage de son coach. La «Tchaux» a forcé la décision au début du deuxième tiers en marquant trois buts en l'espace de 66 secondes. L'équipe du duo Burkhalter/Matikainen passe au 2e rang devant Thurgovie, qui a subi face aux GCK Lions (2-4) sa cinquième défaite d'affilée.