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Hockey sur glace Vegas en finale de la Coupe Stanley

ATS

27.5.2026 - 06:57

Carter Hart (à droite) et Vegas joueront la finale de la Coupe Stanley
Carter Hart (à droite) et Vegas joueront la finale de la Coupe Stanley
ATS

Vegas disputera une troisième finale de Coupe Stanley. Les Golden Knights ont «balayé» Colorado en quatre matches en finale de la Conférence Ouest.

Keystone-SDA

27.05.2026, 06:57

La franchise du Nevada s'est imposée 2-1 mardi dans l'acte IV de sa série face à l'Avalanche. Mark Stone a ouvert la marque après 4'42, Cole Smith inscrivant le 2-0 à la 55e minute. Colorado a réagi trop tard, recollant à 2-1 à 3'03 de la fin sur une réussite de Gabriel Landeskog.

Carter Hart – dont l'arrivée l'automne dernier a fait du Bernois Akira Schmid le no 3 dans la hiérarchie des gardiens – a une nouvelle fois brillé devant le filet des Golden Knights. Le portier canadien a effectué 20 arrêts pour être désigné troisième étoile du match, les deux premières étant revenues aux deux buteurs de Vegas.

Les Golden Knights, qui n'auront pas l'avantage de la glace en finale face aux Carolina Hurricanes ou aux Canadiens de Montréal, n'avaient plus atteint le stade ultime depuis leur sacre de 2023 face aux Florida Panthers. Ils avaient disputé leur première finale dès leur première saison dans la Ligue, en 2017/18, s'inclinant alors face aux Washington Capitals d'Alex Ovechkin.

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