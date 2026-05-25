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NHL Vegas enfonce le clou face à Colorado

ATS

25.5.2026 - 07:08

Vegas n'est plus qu'à un succès d'une qualification pour la finale de la Coupe Stanley. Les Golden Knights ont battu Colorado 5-3 dimanche pour mener 3-0 en finale de la Conférence Ouest de NHL.

Keystone-SDA

25.05.2026, 07:08

25.05.2026, 07:12

Meilleure équipe de la Ligue en saison régulière, Colorado a certainement pris un coup sur la tête dimanche. L'Avalanche a en effet entamé de manière idéale ce match 3 en s'offrant trois longueurs d'avance (3-0) après 13'15. Un avantage qui a tenu jusqu'à la fin du premier tiers-temps.

Colorado, qui enregistrait le retour de son défenseur-vedette Cale Makar (absent sur blessure lors des deux premiers matches de la série), a en revanche cédé très vite dans la période médiane. Mark Stone – lequel avait manqué les cinq derniers matches de Vegas – a réduit l'écart après seulement 19'' de jeu au deuxième tiers.

Ce but, marqué en supériorité numérique, a tout changé. Vegas – où le portier bernois Akira Schmid était à nouveau surnuméraire – a ainsi pu égaliser à 3-3 dès la 33e minute. Et l'attaquant tchèque Tomas Hertl a marqué le but de la victoire à la 49e, Brett Howden scellant le score dans un filet désert à 59'' de la fin.

L'Avalanche, qui n'avait perdu qu'un match dans ses deux premiers tours de play-off, espère toujours devenir la première équipe depuis 2013 (Chicago) à soulever la Coupe Stanley après avoir gagné le Trophée du Président remis à la meilleure équipe de la saison régulière.

Mais sa tâche s'annonce herculéenne. Dans toute l'histoire des play-off de NHL, seules quatre équipes ont remporté une série après avoir été menées 3-0. La dernière formation à avoir réalisé cet exploit est les Los Angeles Kings, qui avaient renversé San Jose au 1er tour en 2014.

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