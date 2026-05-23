Ivan Barbashev fut le grand homme du match 2 pour Vegas ATS

Meilleure équipe de la saison régulière de NHL, Colorado ne trouve pas la solution face à Vegas.

Keystone-SDA ATS

Battue une deuxième fois à domicile vendredi (3-1), l'Avalanche est menée 2-0 par les Golden Knights en finale de la Conférence Ouest.

Cet acte II avait pourtant bien commencé pour la franchise de Denver. Elle a pu ouvrir la marque après 16'59 sur une réussite de Ross Colton, et a maintenu cette avance jusqu'au milieu du troisième tiers grâce notamment à son gardien Scott Wedgewood (22 arrêts au total vendredi).

Mais toutes les séries tendent inévitablement vers leur fin. Colorado, qui avait remporté les... 45 premiers matches dans lesquels il menait au score après deux périodes cette saison, a fini par céder dans le dernier tiers-temps.

Vegas – chez qui le gardien bernois Akira Schmid est toujours surnuméraire – a égalisé après 49'15 par l'intermédiaire de Jack Eichel. Crédité d'un assist sur le 1-1, Ivan Barbashev a donné l'avantage aux Golden Knights à la 52e avant de sceller le score dans une cage vide à 1'03 de la fin.

Barbashev a été désigné première étoile de cette rencontre avec ses 3 points. La deuxième est revenue au gardien Carter Hart, auteur de 29 parades vendredi dont 19 au cours des deux derniers tiers, et la troisième à Eichel (1 but, 1 assist).

Les Golden Knights auront l'occasion d'assommer Colorado lors des deux prochains matches, prévus dans le Nevada. La tâche de l'Avalanche s'annonce pour le moins compliquée: selon ESPN, jamais une équipe n'a remporté une demi-finale de play-off en mode «best of 7» après avoir perdu les deux premières parties à domicile.