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Hockey sur glace Vegas reprend la main au terme d'un troisième match fou

ATS

7.6.2026 - 06:50

Shea Theodore (à droite) a inscrit le but de la victoire en «overtime».
Shea Theodore (à droite) a inscrit le but de la victoire en «overtime».
ATS

Les Vegas Golden Knights ont repris la main en finale de la NHL au terme d'un match fou. Ils se sont imposés 5-4 après deux prolongations samedi pour mener 2-1 contre les Carolina Hurricanes.

Keystone-SDA

07.06.2026, 06:50

Les «Canes» étaient pourtant revenus de très loin après avoir été menés 4-0. Mitch Marner avait en effet mis Vegas sur orbite dans le deuxième tiers-temps avec un triplé, le «hat-trick» le plus rapide de l'histoire de la Coupe Stanley (30'42 à 36'52).

Mais Carolina a mis un coup de froid dans le désert du Nevada lors de la troisième période. Le représentant de la Conférence Est a réduit la marque à 4-3 en l'espace de 39 secondes, trois buts marqués à la 48e minute (Martinook, Hall et Staal). Avant qu'Andrei Svechnikov n'égalise en power-play à la 59e.

Après 25 minutes de prolongations, ce sont finalement les Golden Knights qui ont eu le dernier mot, grâce à un but décisif de Shea Theodore. Les joueurs de Las Vegas auront l'occasion de se rapprocher d'une deuxième Coupe Stanley (après celle de 2023) mardi lors de l'acte IV.

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