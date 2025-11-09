Akira Schmid et les Golden Knights ont subi la loi d'Anaheim samedi en NHL.

Keystone-SDA ATS

La franchise de Las Vegas s'est inclinée 4-3 après prolongation à domicile face aux Ducks, qui ont ainsi cueilli leur sixième victoire consécutive.

Surprenants leaders de la Pacific Division devant Vegas, Anaheim a forcé la décision à 32 secondes de la fin de la période supplémentaire. Le défenseur Jacob Trouba a glissé la rondelle entre les jambières d'Akira Schmid sur un tir du revers.

Cette défaite est seulement la deuxième de la saison pour le gardien bernois, qui était aligné pour la huitième fois devant le filet des Golden Knights. Il a terminé cette partie avec 25 arrêts pour un taux de réussite de 86,2% seulement, alors que son vis-à-vis Petr Mrazek a brillé avec 36 parades.