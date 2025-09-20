  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss League Le HC Viège, un leader toujours invaincu

ATS

20.9.2025 - 21:58

Champion en titre, le HC Viège est un solide leader de Swiss League après cinq journées. Les Haut-Valaisans ont signé une cinquième victoire consécutive samedi sur la glace des GCK Lions (3-2).

Le HC Viège est un solide leader de Swiss League après cinq journées (archive).
Le HC Viège est un solide leader de Swiss League après cinq journées (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.09.2025, 21:58

Daniel Eigenmann et Sandro Forrer ont mis Viège sur orbite à la 6e minute, marquant à 43 secondes d'écart. A 5 contre 4, le Suédois Jacob Nilsson a redonné deux longueurs d'avance aux Valaisans (49e) après la réduction du score zurichoise. Le 3-2 des Lionceaux en fin de match n'a pas changé l'issue de la partie.

Eliminé par Olten en quart de finale des derniers play-off, La Chaux-de-Fonds a pris sa revanche. Les Abeilles ont battu les Souris 3-2 dans leur ruche des Mélèzes. Au classement, le HCC compte cinq points de retard sur Viège, mais avec un match en moins.

Sierre n'était pas en action samedi. Le championnat de Swiss League comprend onze équipes cette saison et l'une d'entre elles est donc au repos chaque journée.

Les plus lus

L’équipe de Suisse lance de belle manière son week-end à Genève
Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque
«Les grandes fortunes» doivent être «mises à contribution» pour le budget 2026
Lausanne chute, Ajoie gagne enfin : soirée riche en surprises
Noah Okafor retrouve enfin la lumière après une longue disette