Champion en titre, le HC Viège est un solide leader de Swiss League après cinq journées. Les Haut-Valaisans ont signé une cinquième victoire consécutive samedi sur la glace des GCK Lions (3-2).

Le HC Viège est un solide leader de Swiss League après cinq journées (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Daniel Eigenmann et Sandro Forrer ont mis Viège sur orbite à la 6e minute, marquant à 43 secondes d'écart. A 5 contre 4, le Suédois Jacob Nilsson a redonné deux longueurs d'avance aux Valaisans (49e) après la réduction du score zurichoise. Le 3-2 des Lionceaux en fin de match n'a pas changé l'issue de la partie.

Eliminé par Olten en quart de finale des derniers play-off, La Chaux-de-Fonds a pris sa revanche. Les Abeilles ont battu les Souris 3-2 dans leur ruche des Mélèzes. Au classement, le HCC compte cinq points de retard sur Viège, mais avec un match en moins.

Sierre n'était pas en action samedi. Le championnat de Swiss League comprend onze équipes cette saison et l'une d'entre elles est donc au repos chaque journée.