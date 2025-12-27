Le HC Viège a remporté le derby valaisan de Swiss League samedi en battant son voisin Sierre (3-1). Un succès qui lui permet de se rapprocher du trio de tête.

Le HC Viège a réussi à maîtriser son rival valaisan (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le leader Thurgovie ayant été battu à Bâle (3-2), Viège ne compte plus que 9 points de retard sur la première place et 7 sur la deuxième occupée par Sierre. Le champion en titre de deuxième division avait même temporairement dépassé La Chaux-de-Fonds, mais les Abeilles ont conservé leur place sur le podium grâce à leur succès contre Winterthour (2-1).

Face à son rival, Viège a pu compter sur un doublé de son buteur suédois Jacob Nilsson (27e/33e). Les Sierrois avait égalisé par Jakob Lee (31e) avant le deuxième but de Nilsson. Le HCV a assuré son succès en power-play sur une réussite de Joel Marchon (55e).

Cinquième, Olten compte 4 points de retard sur Viège, l'équipe en forme de cette fin d'année. Les Souris ont perdu un point sur la glace des Bellinzona Snakes au terme d'une orgie de buts (8-7 ap).