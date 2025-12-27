  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss League Viège triomphe du derby valaisan et lorgne sur le trio de tête

ATS

27.12.2025 - 22:15

Le HC Viège a remporté le derby valaisan de Swiss League samedi en battant son voisin Sierre (3-1). Un succès qui lui permet de se rapprocher du trio de tête.

Le HC Viège a réussi à maîtriser son rival valaisan (archives).
Le HC Viège a réussi à maîtriser son rival valaisan (archives).
sda

Keystone-SDA

27.12.2025, 22:15

27.12.2025, 22:17

Le leader Thurgovie ayant été battu à Bâle (3-2), Viège ne compte plus que 9 points de retard sur la première place et 7 sur la deuxième occupée par Sierre. Le champion en titre de deuxième division avait même temporairement dépassé La Chaux-de-Fonds, mais les Abeilles ont conservé leur place sur le podium grâce à leur succès contre Winterthour (2-1).

Face à son rival, Viège a pu compter sur un doublé de son buteur suédois Jacob Nilsson (27e/33e). Les Sierrois avait égalisé par Jakob Lee (31e) avant le deuxième but de Nilsson. Le HCV a assuré son succès en power-play sur une réussite de Joel Marchon (55e).

Cinquième, Olten compte 4 points de retard sur Viège, l'équipe en forme de cette fin d'année. Les Souris ont perdu un point sur la glace des Bellinzona Snakes au terme d'une orgie de buts (8-7 ap).

Les plus lus

Un skieur de 16 ans meurt après avoir percuté un poteau
Deux nouveaux millionnaires au tirage du Swiss Loto
2026 s’annonce comme une année test pour Trump
La Russie revendique la prise de deux nouvelles villes
Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects
Chez Migros, «les grands changements sont désormais achevés»