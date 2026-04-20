Le renouveau sera total sur le banc de Genève-Servette la saison prochaine. Le club genevois a annoncé lundi que Ville Peltonen et ses assistants ne resteront pas au sein du staff du nouvel entraîneur Sam Hallam.

Ville Peltonen et son staff quittent Genève-Servette. KEYSTONE

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Promu entraîneur en chef suite au licenciement de Yorick Treille en octobre, Peltonen a mené le GSHC jusqu'en demi-finale des play-off de National League (défaite 4-1 contre Fribourg-Gottéron). Entre-temps, le club grenat avait annoncé l'arrivée du Suédois Sam Hallam à la barre pour l'exercice 2026/27.

Lundi, Genève a donc fait savoir que le Finlandais et ses assistants Pekka Kangasalusta et Samuel Tilkanen ne poursuivront pas l'aventure. «Après mûre réflexion, nous avons décidé d'ouvrir un nouveau cycle avec Sam Hallam, avec l'ambition de conquérir le prochain titre, entourés d'un nouveau staff», a expliqué le directeur sportif Marc Gautschi dans un communiqué.