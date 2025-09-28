  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Vinzenz Rohrer de retour chez les Zurich Lions

ATS

28.9.2025 - 08:58

 Vinzenz Rohrer est de retour chez les Zurich Lions, a annoncé le double champion de Suisse en titre dimanche matin. L'international autrichien à licence suisse a déjà atterri à Zurich.

Zurich Lions annoncent le retour de Vinzenz Rohrer.
Zurich Lions annoncent le retour de Vinzenz Rohrer.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.09.2025, 08:58

L'attaquant de 21 ans a donc quitté le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal en NHL. L'organisation québécoise ne tarit pas d'éloges à son sujet, souligne le communiqué du «Z», mais aimerait lui donner plus de temps pour se développer.

«Dommage pour Vini que cela n'ait pas encore fonctionné – une excellente nouvelle pour les Zurich Lions», se réjouit le club zurichois, qui n'a gagné que quatre de ses neuf premiers matches et reste sur quatre défaites consécutives en National League.

Vinzenz Rohrer, qui avait été choisi en 75e position (3e tour) par Montréal lors de la draft 2022, espère franchir un nouveau palier cette saison avec le «Z». Il avait réussi 23 points lors de l'exercice 2023/24 puis 32 la saison passée.

Les plus lus

Les dés sont presque jetés pour la valeur locative et l'e-ID
«Qu'ils restent en Inde» : des Indiens détenteurs de visas victimes des trolls
Genève : une guerre de succession déchire la famille Rothschild
Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles
Le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire
Victime d’une attaque «massive» : l’Ukraine sous une nuée de drones et de missiles