Le HC Winterthour a annoncé jeudi son retrait de Swiss League au terme de la saison en cours, pour retourner à l'échelon inférieur. Des raisons financières sont invoquées.

Keystone-SDA ATS

L'équipe zurichoise, actuelle antépénultième de 2e division, a rendu public un déficit annuel de 750'000 CHF et son incapacité à trouver un sponsor pour «garantir un maintien à long terme» en Swiss League, a encore indiqué le club.

Malgré la relégation annoncée, Winterthour a encore affiché l'ambition «d'attendre les play-off» du championnat, comme l'ont précisé ses dirigeants dans un communiqué.