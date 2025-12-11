  1. Clients Privés
Hockey sur glace Un club de Swiss League va se retirer à la fin de la saison !

ATS

11.12.2025 - 16:03

Le HC Winterthour a annoncé jeudi son retrait de Swiss League au terme de la saison en cours, pour retourner à l'échelon inférieur. Des raisons financières sont invoquées.

Le HC Winterthour a annoncé jeudi son retrait de Swiss League au terme de la saison en cours.
Le HC Winterthour a annoncé jeudi son retrait de Swiss League au terme de la saison en cours.
IMAGO/Eibner

Keystone-SDA

11.12.2025, 16:03

L'équipe zurichoise, actuelle antépénultième de 2e division, a rendu public un déficit annuel de 750'000 CHF et son incapacité à trouver un sponsor pour «garantir un maintien à long terme» en Swiss League, a encore indiqué le club.

Malgré la relégation annoncée, Winterthour a encore affiché l'ambition «d'attendre les play-off» du championnat, comme l'ont précisé ses dirigeants dans un communiqué.

