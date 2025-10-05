  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Fessé à Bienne, Genève-Servette vire son entraîneur dans la foulée

ATS

5.10.2025 - 20:31

Yorick Treille n'est plus l'entraîneur de Genève-Servette. Le coach français n'a pas résisté à la défaite 8-0 à Bienne dimanche après-midi.

Yorick Treille n'est plus l'entraîneur de Genève-Servette.
Yorick Treille n'est plus l'entraîneur de Genève-Servette.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.10.2025, 20:31

05.10.2025, 20:38

Le Français avait résisté à l'humiliation subie à Lausanne 11-0 le 16 septembre dernier. Mais il n'a cette fois pas résisté à la gifle reçue à Bienne. Ce 8-0 aura été de trop et le directoire genevois a choisi de ne pas perdre de temps, puisque Genève est encore plutôt bien placé au 7e rang avec 20 points et à une unité de Fribourg à la 6e place.

National League. Nouveau naufrage pour Genève, giflé cette fois à Bienne

National LeagueNouveau naufrage pour Genève, giflé cette fois à Bienne

Mais avec un effectif de routiniers et d'anciens joueurs de NHL, Genève ne peut pas se permettre de jouer de la sorte. Après avoir bien rebondi en remportant ses trois matches suivant la déroute contre le LHC, les Aigles sont retombés dans leurs travers en s'inclinant quatre fois lors de leurs cinq dernières sorties.

«Annus horribilis» pour Treille

A Genève depuis 2022 comme assistant de Jan Cadieux, Treille avait été promu entraîneur principal le 28 décembre dernier en remplacement de Cadieux et confirmé pour cette saison. Coach de la France lors du dernier Mondial en Suède, il n'avait pu empêcher la relégation de son pays. Vraiment une «annus horribilis» pour le Tricolore.

Le club communiquera prochainement sur le nom du successeur. Pour rappel, l'organisation genevoise compte comme coach associé le Finlandais Ville Peltonen, entraîneur du LHC de 2018 à 2020.

Les plus lus

Jannik Sinner, incapable de tenir debout, jette l’éponge
Servette corrigé par Bâle, succès ahurissant de Lugano
Procès pour corruption de Rachida Dati et Carlos Ghosn
Le premier ministre tente d'unir ses alliés
Ruben Vargas, Djibril Sow et Séville font plier le Barça