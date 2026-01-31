Aperçu
Football en direct
Ligues
Super League
Sports d'hiver en direct
Résultats et classements FIS
Résultats et classements IBU
Hockey sur glace en direct
Résultats et tableau
Live-Tennis
Tournois
Résultats
Live Motorsport
Courses et classements
Sport en direct
Basketball
Live-Streams & Highlights
ATS
31.1.2026 - 08:43
Filip Zadina écope d'un match de suspension pour une charge contre la tête sur Miro Aaltonen lors de la rencontre entre Davos et Berne, vendredi 30 janvier.
Keystone-SDA
31.01.2026, 08:43
L'attaquant davosien doit en outre s'acquitter d'une amende de 2500 francs.
Les plus lus