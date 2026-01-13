Zoug s'est incliné à domicile 3-2 lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions face à Lulea. Les hommes de Michael Liniger se sont réveillés trop tard pour espérer mieux.

Jan Kovář slots it in on the powerplay to level the score! 💪#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/QYxP4Xhikd — Champions Hockey League (@championshockey) January 13, 2026

Keystone-SDA ATS

L'équipe de Suisse centrale, qui reste sur cinq défaites d'affilée en 2026 en National League, n'est pas parvenue à se rassurer contre une formation elle aussi à la peine dans le championnat suédois, où elle pointe à la 7e place. Zoug devra batailler afin d'obtenir son ticket pour la finale lors du match retour du 20 janvier prochain en Suède.

Les Suédois, vainqueurs de l'édition 2014-2015 de la Ligue des champions, ont réussi à tromper le portier Leonardo Gennoni grâce à Heikki Liedes à la 18e. Auteur de sept buts en National League cette saison, le capitaine Jan Kovar a égalisé en supériorité à la 30e.

À quatre contre cinq, Lulea est parvenu à prendre l'avantage par Isac Hedqvist sur une faute d'Andreas Wingerli (32e) puis par Benjamin Tardif à la 35e. Tomas Tatar est parvenu à ramener Zoug à 3-2 en power-play à la 48e, mais le meilleur compteur de l'équipe suisse Dominik Kubalik (52e) puis Wingerli (58e) ont manqué l'égalisation devant le portier suédois Joel Lassinantti en fin de rencontre.