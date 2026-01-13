  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Champions Hockey League Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

ATS

13.1.2026 - 22:12

Zoug s'est incliné à domicile 3-2 lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions face à Lulea. Les hommes de Michael Liniger se sont réveillés trop tard pour espérer mieux.

Keystone-SDA

13.01.2026, 22:12

13.01.2026, 23:24

L'équipe de Suisse centrale, qui reste sur cinq défaites d'affilée en 2026 en National League, n'est pas parvenue à se rassurer contre une formation elle aussi à la peine dans le championnat suédois, où elle pointe à la 7e place. Zoug devra batailler afin d'obtenir son ticket pour la finale lors du match retour du 20 janvier prochain en Suède.

Les Suédois, vainqueurs de l'édition 2014-2015 de la Ligue des champions, ont réussi à tromper le portier Leonardo Gennoni grâce à Heikki Liedes à la 18e. Auteur de sept buts en National League cette saison, le capitaine Jan Kovar a égalisé en supériorité à la 30e.

À quatre contre cinq, Lulea est parvenu à prendre l'avantage par Isac Hedqvist sur une faute d'Andreas Wingerli (32e) puis par Benjamin Tardif à la 35e. Tomas Tatar est parvenu à ramener Zoug à 3-2 en power-play à la 48e, mais le meilleur compteur de l'équipe suisse Dominik Kubalik (52e) puis Wingerli (58e) ont manqué l'égalisation devant le portier suédois Joel Lassinantti en fin de rencontre.

Les plus lus

Crans-Montana : un juriste suisse pris à partie en direct à la télévision italienne
Le «fils adoptif» des Moretti raconte la nuit de l’enfer
«Nous sommes tous en colère...» - Vive polémique sur les porteurs de la flamme !
Le capitaine du navire «n'a rien fait» pour éviter l'accident
Jessica Moretti mise aux bénéfices de mesures de substitution
Credit Suisse condamné à verser plus de 900'000 euros à une ex-salariée