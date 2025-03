Véritable héros à Zoug, Dan Tangnes est en danger de vivre une mauvaise sortie. Le technicien norvégien, qui quittera le club au terme de la saison, voit son équipe être menée 3-0 par Davos en quart de finale des play-off de National League.

Dan Tangnes vit-il ses dernières heures à la tête de l’EV Zoug ? KEYSTONE

Keystone-SDA, par Sascha Fey ATS

En six saisons avec Zoug, Tangnes – quasiment inconnu quand il est arrivé en Suisse centrale – a mené le club à deux titres de champion (2021 et 2022), une finale (2019) et deux demi-finales (2023 et 2024) : un magnifique bilan.

Mardi soir, les Zougois ont perdu leurs nerfs lors du revers 4-0 contre Davos, qui les laisse au bord de l'élimination. «Nous nous sommes comportés comme des merdes, vous pouvez l'écrire», a déclaré Dan Tangnes après la rencontre. «Je pense que nous avons tous honte de notre comportement. Nous nous sommes trop concentrés sur des choses qui ne nous ont pas rapprochées de notre objectif. Cela a donné de l'inspiration et de l'énergie aux Davosiens.»

Un signe ?

Dans l'histoire des play-off, seules cinq équipes ont gagné une série après avoir perdu les trois derniers matches. L'exemple le plus récent date de la finale 2022 remportée par Zoug face aux Zurich Lions. Est-ce un signe ? «C'est certainement positif que certains joueurs se soient retrouvés dans une telle situation, mais c'est maintenant une autre équipe», a expliqué le technicien.

Il y a trois ans, Zoug avait bouclé la qualification en tête, avant de balayer Lugano puis Davos 4-0 pour arriver en finale après huit matches seulement. Lors des trois premiers duels contre les Lions, la réussite n'avait pas été au rendez-vous.

Cette saison, les Zougois, 4es de la qualification, ont alterné le bon et le moins bon. Et dans la série contre Davos, c'est le mauvais visage qui prend le dessus. L'entraîneur n'a pas hésité à dire que plusieurs de ses joueurs se cachaient...

Attaque en panne

Il est certain que beaucoup de piliers de l'équipe sont loin de leur meilleure forme. Zoug avait l'attaque la plus percutante de la saison régulière avec 173 buts: mais en trois matches contre Davos en quart de finale, les joueurs de Dan Tangnes n'ont percé les filets que deux fois ! Les habituels buteurs que sont Gregory Hofmann et Lino Martschini n'ont pas encore allumé la lumière. De plus, le gardien Leonardo Genoni n'évolue lui non plus pas à son meilleur niveau.

Tout ceci n'empêche pas l'entraîneur de croire encore à un retournement de situation. «Je sais que le potentiel est là. Mais nous devons déjà croire que nous pouvons atteindre ce niveau. Et après, il faut diriger toute notre concentration et notre énergie pour les choses qui nous permettent d'arriver où on veut. On doit rester unis en tant que groupe. Espérons que le fait de n'avoir plus rien à perdre puisse nous aider. Je n'ai pas l'envie de terminer mon travail ici dès les quarts de finale», a conclu l'entraîneur.