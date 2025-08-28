Zoug et Berne ont entamé victorieusement leur campagne de Champions Hockey League. Les deux premiers clubs suisses à entrer en lice se sont imposés à l'extérieur jeudi.

Keystone-SDA ATS

Les Zougois ont créé la surprise en s'imposant 3-2 après prolongation à Lulea, chez le champion de Suède. Le local Lukas Bengtsson a d'ailleurs marqué le but de la victoire.

Après six ans d'absence, Berne a réussi son retour sur la scène européenne. Les Ours ont fait le job en gagnant 2-0 sur la glace du champion de France, Grenoble.

Vendredi, Lausanne entrera en lice en Finlande contre Lukko Rauma (17h30). Le champion d'Europe en titre Zurich accueillera quant à lui les Allemands de Bremerhaven.