Il y aura au moins un club suisse engagé dans les quarts de finale de la Champions Hockey League. Zoug a en effet validé sa qualification mardi. Le CP Berne est en revanche passé à la trappe.

Large vainqueur 6-0 à l'aller six jours plus tôt devant ses supporters, l'EV Zoug a subi une défaite sans conséquence sur la glace du Sparta Prague (3-2). Les Zougois affronteront les Finlandais de Lukko Rauma en quarts de finale, en décembre.

Berne, qui avait gagné 2-1 en Suède à l'aller face au Brynäs IF, a cédé en prolongation devant son public (5-3). Les Ours, qui menaient 3-1 à la 30e après avoir marqué trois fois en 3'03, ont concédé le 4-3 à 56'' de la fin du temps réglementaire. Johan Larsson a inscrit le but de la qualification après 2'41 en «overtime».

Brynäs pourrait retrouver un autre club suisse en quart de finale. La formation suédoise affrontera en effet les Zurich Lions ou les Finlandais de KalPa Kuopio, qui s'étaient séparés sur un nul 4-4 à l'aller en terre zurichois. Le match retour est prévu mercredi.