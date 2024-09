Champion de Suisse en 2021 et en 2022 mais éliminé en demi-finale ces deux dernières années, Zoug entend retrouver son lustre cette saison. Un jeu plus direct, plus robuste aussi, sera, selon les Zougois, la clé du succès.

Pour l’attaquant Lino Martschini, l’équipe doit retrouver également une force de caractère qui lui a fait cruellement défaut ce printemps lors de la série perdue... 4-0 devant les Zurich Lions. «Nous avons perdu le fil. Nous n’avions plus cette rigueur qui permet de s’améliorer chaque jour. Sur la glace, nous avons manqué de détermination. Nous n’avons pas pu enchaîner une série positive qui aurait pu nous relancer.»

Battus... huit fois de suite en février, Lino Martschini et ses coéquipiers ont toutefois été en mesure de passer le premier tour des play-off avec une série remportée en sept matches contre le CP Berne. Mais l'entraîneur Dan Tangnes, qui attaque sa septième saison à la tête du club, sait parfaitement qu’il ne peut pas rendre à nouveau une copie aussi moyenne. Avec cinq recrues qui mesurent 1m88 ou plus, le Norvégien a privilégié la taille et le muscle pour que son équipe s’affirme au fil des matches comme un adversaire contre lequel «il sera très compliqué de manœuvrer». «Sur un plan personnel, la saison dernière m’a beaucoup appris, dit-il. Je crois avoir commis l’erreur d’endosser beaucoup trop de responsabilités.»

«Tous les détails ont leur importance»

Le debriefing du dernier exercice a ainsi été très poussé. «Nous avons compris que tous les détails avaient leur importance, souligne Lino Martschini. Des choses qui semblent banales comme la liste des amendes ou les tenues de sortie. Cette saison, nous ne devons plus tolérer le moindre relâchement. Nous présenterons un autre visage. Nous voulons jouer d’une manière plus verticale, plus simple. Nous devons gagner plus de duels pour avoir davantage la possession du puck.»

L’unique objectif poursuivi sera la conquête du titre. «Avec l’effectif qui est le nôtre, il n’en peut être autrement», confesse Dan Tangnes. Mais le coach sait très bien que rien ne sera acquis. «Le niveau de la National League s’est considérablement élevé ces dernières années, poursuit-il. On a bien vu ce printemps avec Genève-Servette qu’une équipe peut gagner la Ligue des Champions et ne pas se qualifier pour les play-off!»

