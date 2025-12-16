  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey Champions League Zoug renverse Lukko Rauma et s’envole en demi-finales

ATS

16.12.2025 - 22:23

Et voilà Zoug qualifié pour les demi-finales de la Champions League. L'équipe de Michael Liniger a réussi à renverser la situation contre Lukko Rauma en l'emportant 3-0 à domicile.

Zoug s’est qualifié pour les demi-finales.
Zoug s’est qualifié pour les demi-finales.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.12.2025, 22:23

16.12.2025, 22:25

Il y a deux semaines, les joueurs de Suisse centrale s'étaient inclinés 3-1 en Finlande.

C'est grâce à un tiers médian maîtrisé que les Zougois ont pu se qualifier pour la deuxième fois dans le dernier carré après la saison 2022/23. Grégory Hofmann s'est illustré en marquant deux buts. Le joueur de 33 ans a ouvert le score après 85 secondes et a inscrit le 3-0 six secondes avant la deuxième pause en supériorité numérique. Entre ces deux réussites, Tomas Tatar a marqué le deuxième but de Zoug.

Leonardo Genoni a su tenir le fort en sigannt un blanchissage. Les Zougois poursuivront leur parcours international les 13 ou 14 janvier avec un match à domicile contre le champion de Suède Lulea. Le match retour aura lieu la semaine suivante en Scandinavie. En cas de finale, l'adversaire viendrait à nouveau de Suède, puisque l'autre demi-finale opposera Brynäs à Frölunda.

Les plus lus

Trump impose des restrictions d'entrée à sept nouveaux pays
Le fils de Rob Reiner n’est pas apte à comparaître dans l’immédiat
La bande dessinée perd l’un des piliers de «Fluide Glacial»
Un avion Edelweiss retourne à la porte d'embarquement à cause de passagers récalcitrants
Trump aurait la «personnalité d’un alcoolique», selon son éminence grise
Une qualification laborieuse pour le Barça face à un club de 3e division