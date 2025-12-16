Et voilà Zoug qualifié pour les demi-finales de la Champions League. L'équipe de Michael Liniger a réussi à renverser la situation contre Lukko Rauma en l'emportant 3-0 à domicile.

Zoug s’est qualifié pour les demi-finales. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il y a deux semaines, les joueurs de Suisse centrale s'étaient inclinés 3-1 en Finlande.

C'est grâce à un tiers médian maîtrisé que les Zougois ont pu se qualifier pour la deuxième fois dans le dernier carré après la saison 2022/23. Grégory Hofmann s'est illustré en marquant deux buts. Le joueur de 33 ans a ouvert le score après 85 secondes et a inscrit le 3-0 six secondes avant la deuxième pause en supériorité numérique. Entre ces deux réussites, Tomas Tatar a marqué le deuxième but de Zoug.

Leonardo Genoni a su tenir le fort en sigannt un blanchissage. Les Zougois poursuivront leur parcours international les 13 ou 14 janvier avec un match à domicile contre le champion de Suède Lulea. Le match retour aura lieu la semaine suivante en Scandinavie. En cas de finale, l'adversaire viendrait à nouveau de Suède, puisque l'autre demi-finale opposera Brynäs à Frölunda.