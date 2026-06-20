Zoug se sépare avec effet immédiat de son directeur sportif Reto Kläy. En poste depuis douze ans, ce dernier s'en va sur fond de divergences avec le conseil d'administration quant à l'orientation stratégique du club.

Zoug se sépare avec effet immédiat de son directeur sportif Reto Kläy. KEYSTONE

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L'équipe sort d'une saison ratée, avec un tour qualificatif poussif et une élimination en quarts de finale face à Davos (4 victoires à 1). Le conseil d'administration tient à remercier Reto Kläy pour son importante contribution dans le développement du club ces dernières années.

Ted Suihkonen assure la succession. Ce binational suédo-américain de 48 ans occupait depuis 2022 la fonction de responsable du développement au sein du club. Il sera épaulé par Reto Suri, ancien joueur emblématique de Zoug et actuel entraîneur des élites M21.