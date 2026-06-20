  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Après 12 ans ensemble, Zoug se sépare de son directeur sportif

ATS

20.6.2026 - 11:21

Zoug se sépare avec effet immédiat de son directeur sportif Reto Kläy. En poste depuis douze ans, ce dernier s'en va sur fond de divergences avec le conseil d'administration quant à l'orientation stratégique du club.

Zoug se sépare avec effet immédiat de son directeur sportif Reto Kläy.
Zoug se sépare avec effet immédiat de son directeur sportif Reto Kläy.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.06.2026, 11:21

L'équipe sort d'une saison ratée, avec un tour qualificatif poussif et une élimination en quarts de finale face à Davos (4 victoires à 1). Le conseil d'administration tient à remercier Reto Kläy pour son importante contribution dans le développement du club ces dernières années.

Ted Suihkonen assure la succession. Ce binational suédo-américain de 48 ans occupait depuis 2022 la fonction de responsable du développement au sein du club. Il sera épaulé par Reto Suri, ancien joueur emblématique de Zoug et actuel entraîneur des élites M21.

Les plus lus

La première place ou un véritable casse-tête logistique pour la Nati
La Pologne retire une décoration à Zelensky, des responsables ukrainiens rendent leur médaille
Bleu, vert, écaillé : nouveau couac dans la rénovation d'un bassin cher à Donald Trump
Vacances d'été : le trafic routier s'intensifie dès la fin juin
Violents orages : des blessés suite à la chute d'arbres à Zurich