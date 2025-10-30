  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Zurich Lions : Walter Frey cède la présidence à son fils

ATS

30.10.2025 - 11:38

Walter Frey (82 ans) va quitter la présidence des Zurich Lions après presque trois décennies. Son fils Lorenz Frey-Hilti lui succédera dès le 1er janvier 2026, a indiqué le club champion de Suisse.

Walter Frey a connu de nombreux succès avec les Zurich Lions.
Walter Frey a connu de nombreux succès avec les Zurich Lions.
ATS

Keystone-SDA

30.10.2025, 11:38

30.10.2025, 13:28

Sous la houlette de Walter Frey, les Zurich Lions ont enregistré de nombreux succès, dont huit titres de champion (2000, 2001, 2008, 2012, 2014, 2018, 2024 et 2025) et deux Champions Hockey League (2009, 2025). Le président sortant sera fêté le 23 décembre lors d'un match à domicile contre Bienne. Il sera notamment nommé président d'honneur.

Les plus lus

Marine Le Pen : «C'est une journée qu'on peut qualifier d'historique»
«C'est un désastre» - Un voilier endommagé par le survol d'un avion
Neuf avions de Swiss doivent rester cloués au sol pendant plus d'un an
Michel Drucker : «Je pense à l'enfant, il sera orphelin très tôt»
Des masses rocheuses s'effondrent dans l'Alpstein appenzellois
Cagnottes en ligne pour une fausse leucémie: Prison avec sursis pour deux ex-époux