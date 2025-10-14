Zurich aura besoin d'un coup de pouce s'il entend disputer les 8es de finale de la Champions League. Le tenant du titre s'est incliné 4-1 à Tampere face au leader Ilves lors du 6e match de poule.

Ruedolf Balcers et Zurich vont peut-être être trop court pour se qualifier pour les huitièmes de finale. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Déjà qualifiés pour les 8es de finale, les Finlandais ont aligné une équipe très jeune. Malgré cela, les Lions n'ont pu éviter leur troisième défaite consécutive dans cette compétition. L'ouverture du score des Nordiques est tombée à la 29e sur une double supériorité numérique. Le 2-0 est venu à la 54e et les deux dernières réussites dans la cage vide. Andreoff a sauvé l'honneur pour le «Z».

La troupe de Marco Bayer doit maintenant attendre les autres résultats de mercredi et notamment ceux des deux clubs suisses. Zoug (contre Kometa Brno) et Lausanne (contre Mountfield) pourraient, en cas de victoire à domicile, aider les tenants du titre.

En voyage à Göteborg pour y affronter Frölunda, Berne ne craignait rien puisque déjà qualifié. Les Ours de Heinz Ehlers se sont inclinés 4-3. A noter que Dominik Egli et Henrik Tömmernes ont marqué pour les Suédois.