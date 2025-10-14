  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Champions Hockey League Zurich perd gros à Tampere : les huitièmes s’éloignent

ATS

14.10.2025 - 20:15

Zurich aura besoin d'un coup de pouce s'il entend disputer les 8es de finale de la Champions League. Le tenant du titre s'est incliné 4-1 à Tampere face au leader Ilves lors du 6e match de poule.

Ruedolf Balcers et Zurich vont peut-être être trop court pour se qualifier pour les huitièmes de finale.
Ruedolf Balcers et Zurich vont peut-être être trop court pour se qualifier pour les huitièmes de finale.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.10.2025, 20:15

14.10.2025, 21:45

Déjà qualifiés pour les 8es de finale, les Finlandais ont aligné une équipe très jeune. Malgré cela, les Lions n'ont pu éviter leur troisième défaite consécutive dans cette compétition. L'ouverture du score des Nordiques est tombée à la 29e sur une double supériorité numérique. Le 2-0 est venu à la 54e et les deux dernières réussites dans la cage vide. Andreoff a sauvé l'honneur pour le «Z».

La troupe de Marco Bayer doit maintenant attendre les autres résultats de mercredi et notamment ceux des deux clubs suisses. Zoug (contre Kometa Brno) et Lausanne (contre Mountfield) pourraient, en cas de victoire à domicile, aider les tenants du titre.

En voyage à Göteborg pour y affronter Frölunda, Berne ne craignait rien puisque déjà qualifié. Les Ours de Heinz Ehlers se sont inclinés 4-3. A noter que Dominik Egli et Henrik Tömmernes ont marqué pour les Suédois.

Les plus lus

Le Hamas refait surface dans les rues de Gaza
Au sommet sur Gaza, le grand show de Trump surprend
Trump prévient : «S'ils ne se désarment pas eux-mêmes, nous les désarmerons»
Zelensky déchoit de leur nationalité le maire d’Odessa et un célèbre danseur de ballet
Un éducateur risque cinq ans pour contrainte sexuelle sur un enfant
Avant le coup d’envoi, Udine se transforme en scène de protestation