Zurich a signé son 13e succès de la saison en battant Berne en prolongation (4-3) dimanche. Les champions en titre ont trois points d'avance sur Lausanne en tête du classement de National League.

A Zurich, le but victorieux est venu de la canne de Derek Grant après 3'30 de prolongation. L'ailier canadien du «Z» a trompé le portier bernois Adam Reideborn pour inscrire son 8e but de l'exercice.

Une victoire à deux points qui aurait pu en rapporter trois aux hommes de Marc Crawford, eux qui menaient 3-0 peu avant la deuxième sirène. Mais un but du Finlandais Waltteri Merelä (39e) et un doublé de Yanick Sablatnig (42e, 46e) sont venus remettre les Ours à égalité avec les Lions.

Zurich, qui a remporté huit de ses neuf derniers matches, poursuit malgré tout son excellente entame de saison. Seul Fribourg et Kloten (aux tirs au but) ont réussi à faire tomber le champion depuis le début de l'exercice.

