CHL Les Zurich Lions s'inclinent en Suède

ATS

6.9.2025 - 19:00

Les Zurich Lions ont essuyé leur deuxième défaite lors du quatrième match de Champions League. Le tenant du titre s'est incliné 2-0 face aux Suédois de Brynäs.

Keystone-SDA

06.09.2025, 19:00

Privés de Sven Andrighetto et Willy Riedi, blessés, les Zurich Lions n'ont pas réussi à peser suffisamment sur leur adversaire. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense, jusqu'au 2-0 de l'ancien joueur de Davos Anton Rödin dans les dernières minutes.

Après quatre matches sur six, Zurich totalise sept points. Le champion de Suisse disputera son prochain match dans un mois à domicile face au Sparta Prague.

