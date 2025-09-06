Les Zurich Lions ont essuyé leur deuxième défaite lors du quatrième match de Champions League. Le tenant du titre s'est incliné 2-0 face aux Suédois de Brynäs.

Win at home! 🏠 @Brynas topple the reigning CHL Champions in front of their home crowd 👋#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/LQQYtJ4pTc — Champions Hockey League (@championshockey) September 6, 2025

Keystone-SDA ATS

Privés de Sven Andrighetto et Willy Riedi, blessés, les Zurich Lions n'ont pas réussi à peser suffisamment sur leur adversaire. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense, jusqu'au 2-0 de l'ancien joueur de Davos Anton Rödin dans les dernières minutes.

Après quatre matches sur six, Zurich totalise sept points. Le champion de Suisse disputera son prochain match dans un mois à domicile face au Sparta Prague.