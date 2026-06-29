Viktor Hovland est venu à bout en play-off du no 1 mondial, l'Américain Scottie Scheffler lundi pour s'adjuger le Travelers Championship. C'est le huitième titre sur le circuit PGA du Norvégien.

Le 30e mondial, 28 ans, est parvenu à réaliser un birdie au trou 18, tandis que son prestigieux adversaire manquait un putt de moins d'un mètre, offrant la victoire au Norvégien sur le parcours du TPC River Highlands, à Cromwell, dans le Connecticut.

«Ça été beaucoup de stress, mais oui, c'est incroyable, surtout après que Scottie eut réussi une telle approche», a commenté à chaud Hovland, qui a été soutenu par des fans de la sélection norvégienne de football, en pleine Coupe du monde nord-américaine.

«Je savais que je devais être au top pour avoir une chance de la battre... Je ne pourrais pas être plus heureux»

Lauréat de quatre Majeurs, Scheffler avait réussi dimanche, grâce à un ultime putt de près de trois mètres, a poussé Hovland en play-off, les deux joueurs terminant à 21 coups sous le par. Mais, lundi, son putt l'a cette fois trahi.

«J'ai bien joué tout au long de ses quatre jours», s'est tout de même félicité l'Américain âgé de 30 ans. «Je suis un peu déçu du final mais, dans l'ensemble, je pense que mon jeu est bien en place», a-t-il jugé.

«C'est une de ces semaines où j'étais tout près, mais simplement pas assez bon», a encore dit Sheffler, qui termine deuxième pour la quatrième fois cette saison.