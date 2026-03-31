Victor Wembanyama a flambé avec 41 points, son record cette saison, et un double-double historiquement rapide lors du succès des San Antonio Spurs face aux Chicago Bulls 129-114 lundi en NBA.

Agence France-Presse Clara Francey

Les Spurs, inarrêtables en cette fin de saison, se sont détachés lors du deuxième quart-temps. Wembanyama n'a pas attendu si longtemps pour briller: il a cumulé 10 points et 10 rebonds, soit un «double-double», en huit minutes et 31 secondes de jeu, un record en NBA.

Le Français de 22 ans, candidat déclaré et de plus en plus crédible à la récompense de MVP, a fini la nuit avec une nouvelle démonstration de force, cumulant 41 points, 16 rebonds, 4 passes et 3 contres.

Cette saison, il avait inscrit au maximum 40 points, à deux reprises, contre Dallas le 22 octobre puis les Los Angeles Lakers le 10 février. Son record reste de 50 points, la saison dernière.

«Ca n'a pas été parfait collectivement et individuellement», a-t-il toutefois déploré. «J'aurais aimé faire mieux, mais ça reste satisfaisant.»

Wembanyama a affronté le capitaine de l'équipe de France Guerschon Yabusele, auteur de 15 points et 5 rebonds. Yabusele, souvent en défense sur son compatriote, a pu constater ses progrès et sa puissance nouvelle, lui qui a vu «Wemby» lui monter dessus pour un dunk à une main.

Profitant de la défense permissive des Bulls, les Spurs n'ont cessé de nourrir de alley-oops leur «alien» de 2,24 m, qui a inscrit un dernier panier irréel, montant au dunk après un double pas de géant débuté derrière la ligne des lancers francs.

Stephon Castle a ajouté 21 points, 8 rebonds et 10 passes pour les Spurs.

Les Texans, deuxièmes à l'Ouest (57v-18d) continuent ainsi de mettre la pression au classement sur le Thunder d'Oklahoma City (60v-16d), qui s'est fait peur à domicile avec un succès 114-110 après prolongation face aux Detroit Pistons, pourtant très diminués (absences de Cade Cunningham, Jalen Duren, Duncan Robinson, Tobias Harris).

Le choc entre les deux leaders de conférence a été plus serré que prévu, obligeant le MVP 2025 Shai Gilgeous-Alexander à sortir le grand jeu avec 47 points. Le Canadien, favori pour être de nouveau élu MVP devant Wembanyama, pensait avoir inscrit le panier de la victoire avant la prolongation, mais les arbitres ont sifflé une faute offensive.

Ailleurs en NBA, les Atlanta Hawks ont réussi un joli coup en s'imposant 112-102 face aux Boston Celtics, malgré 29 points, 10 rebonds et 9 passes de Jaylen Brown.

LeBron James a lui réussi son troisième triple-double de la saison avec 21 points, 10 rebonds et 12 passes face à Washington, battu 120-101 par les Lakers.