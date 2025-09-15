  1. Clients Privés
Mondiaux d’athlétisme Ditaji Kambundji, sortir le grand jeu pour jouer les premiers rôles

ATS

15.9.2025 - 04:01

Ditaji Kambundji est bien présente au rendez-vous des demi-finales du 100 m haies aux Mondiaux de Tokyo. La Bernoise devra sortir le grand jeu lundi pour jouer les premiers rôles.

Ditaji Kambundji devra sortir le grand jeu lundi pour jouer les premiers rôles sur 100 m haies.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.09.2025, 04:01

15.09.2025, 07:18

En contrôle dimanche (8e de séries en 12''59), la soeur cadette de Mujinga devra sûrement faire bien mieux à l'occasion des demi-finales (à 14h06). La densité est telle dans la discipline qu'elle pourrait déjà devoir battre son record de Suisse (12''40) pour s'inviter en finale (lundi également, à 15h20).

Mondiaux de Tokyo. Ditaji Kambundji trace sa route vers les demi-finales, Kora et Frey s'arrêtent

Mondiaux de TokyoDitaji Kambundji trace sa route vers les demi-finales, Kora et Frey s'arrêtent

Sept des 23 autres demi-finalistes ont ainsi couru plus vite que Ditaji Kambundi cette saison. Mais la vice-championne d'Europe 2024 de la discipline est montée en puissance cet été: elle a ainsi égalé sa meilleure marque, établie lors des Européens 2024 à Rome, lors du meeting Weltklasse de Zurich le 28 août.

La Valaisan Julien Bonvin sera lui aussi en lice lundi dans la session du soir, pour les séries du 400 m haies (12h35). L'Appenzellois Simon Ehammer tentera de décrocher son ticket pour la finale de la longueur (qualification à 12h40), alors que le Bâlois Jason Joseph disputera les séries du 110 m haies dès 13h23.

Mondiaux d’athlétisme. «Je me laisse surprendre» - Ditaji Kambundji pour un coup d'éclat

Mondiaux d’athlétisme«Je me laisse surprendre» - Ditaji Kambundji pour un coup d'éclat

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

