Noè Ponti s'est qualifié sans problème pour les demi-finales du 100 m papillon aux Européens en petit bassin à Lublin. Le Tessinois a signé le troisième temps des séries en 49''68.

Noè Ponti a un programme bien chargé à Lublin KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Un jour après avoir conquis l'or sur 50 m papillon, Ponti n'a pas eu à forcer son talent. Il avait indiqué vouloir économiser autant d'énergie que possible. Il a concédé 0''10 au plus rapide, le Français Maxime Grousset.

En soirée, le champion tessinois sera engagé à deux reprises. D'abord en finale du 100 m 4 nages, où il peut viser un nouveau titre, puis en demi-finale du 100 m papillon.

Tous les autres Suisses engagés jeudi matin en Pologne n'ont pas franchi le cap des séries.