  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Européens en petit bassin Ponti surnage et se hisse en demi-finale du 100 m papillon

ATS

4.12.2025 - 13:37

Noè Ponti s'est qualifié sans problème pour les demi-finales du 100 m papillon aux Européens en petit bassin à Lublin. Le Tessinois a signé le troisième temps des séries en 49''68.

Noè Ponti a un programme bien chargé à Lublin
Noè Ponti a un programme bien chargé à Lublin
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.12.2025, 13:37

04.12.2025, 13:46

Un jour après avoir conquis l'or sur 50 m papillon, Ponti n'a pas eu à forcer son talent. Il avait indiqué vouloir économiser autant d'énergie que possible. Il a concédé 0''10 au plus rapide, le Français Maxime Grousset.

Européens en petit bassin. Noè Ponti en maître et donc en or sur 50 m papillon

Européens en petit bassinNoè Ponti en maître et donc en or sur 50 m papillon

En soirée, le champion tessinois sera engagé à deux reprises. D'abord en finale du 100 m 4 nages, où il peut viser un nouveau titre, puis en demi-finale du 100 m papillon.

Européens en petit bassin. Ponti en finale du 100 m 4 nages, Djakovic échoue sur 200 m

Européens en petit bassinPonti en finale du 100 m 4 nages, Djakovic échoue sur 200 m

Tous les autres Suisses engagés jeudi matin en Pologne n'ont pas franchi le cap des séries.

Les plus lus

Un reporter interpelle la fille présumée de Poutine à Paris
Un chauffard tue un homme mais n'ira pas en prison
Le choix surprenant de Kate pour accueillir le président allemand
«Je ne me souviens pas avoir déjà skié sous de telles chutes de neige»
La fille illégitime de Vladimir Poutine «vit à Paris sous un faux nom»
Le Burkina Faso va rétablir la peine de mort